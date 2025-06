Découverte de Notre-Dame de Paris et de l’Abbaye de Longues sur Mer à la Micro-Folie du Bessin Centre culturel de Port en Bessin Port-en-Bessin-Huppain 4 août 2025 14:00

Calvados

Découverte de Notre-Dame de Paris et de l’Abbaye de Longues sur Mer à la Micro-Folie du Bessin Centre culturel de Port en Bessin 2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Nous vous présenterons ces deux joyaux à travers une présentation numérique, des jeux et ateliers de construction spécialement conçus pour ce partenariat. Nous vous inviterons par exemple à construire en papier la ferme d’une charpente d’une cathédrale.

Cet atelier est ouvert à tous.

Centre culturel de Port en Bessin 2 rue du Croiseur Montcalm

Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie +33 2 31 21 92 33 centreculturel@portenbessin-huppain.fr

English : Découverte de Notre-Dame de Paris et de l’Abbaye de Longues sur Mer à la Micro-Folie du Bessin

We’ll introduce you to these two jewels through a digital presentation, games and construction workshops specially designed for this partnership. For example, we’ll be inviting you to build a cathedral truss out of paper.

This workshop is open to all.

German : Découverte de Notre-Dame de Paris et de l’Abbaye de Longues sur Mer à la Micro-Folie du Bessin

Wir werden Ihnen diese beiden Juwelen durch eine digitale Präsentation, Spiele und Bauworkshops vorstellen, die speziell für diese Partnerschaft entwickelt wurden. Wir laden Sie zum Beispiel ein, aus Papier den Dachstuhl einer Kathedrale zu bauen.

Dieser Workshop ist für alle offen.

Italiano :

Vi faremo conoscere questi due gioielli attraverso una presentazione digitale, giochi e laboratori di costruzione ideati appositamente per questa partnership. Ad esempio, vi inviteremo a costruire con la carta la travatura di una cattedrale.

Questo laboratorio è aperto a tutti.

Espanol :

Le presentaremos estas dos joyas a través de una presentación digital, juegos y talleres de construcción especialmente diseñados para esta asociación. Por ejemplo, te invitaremos a construir con papel el armazón de una catedral.

Este taller está abierto a todos.

