Découverte de Palente Médiathèque de Palente Besançon

Début : 2025-10-18T14:30:00 – 2025-10-18T16:00:00

Laissez-vous conter l’histoire du quartier de Palente et ses différents aménagements.

Sans réservation, rendez-vous devant la médiathèque, place des Tilleuls – Gratuit – Accessible aux PMR

Médiathèque de Palente Place des Tilleuls 25000 BESANCON Besançon 25000 Les Orchamps Doubs Bourgogne-Franche-Comté

© Ville de Besançon – Jean-Paul Tupin