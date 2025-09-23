Découverte de Photoshop/Photopea Association Culture et Loisirs Clamecy

Association Culture et Loisirs 19 Rue des Moulins Clamecy Nièvre

2025-09-23 18:30:00

2025-09-23 19:30:00

2025-09-23

Damien vous propose une initiation à ces logiciels en découvrant ces fonctionnalités. Pour participer, il faut si possible un ordinateur, une première connaissance des outils de bureautique et de manipulation de logiciels. Inscription obligatoire par mail reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org. Evènement gratuit et ouvert à tous. .

Association Culture et Loisirs 19 Rue des Moulins Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org

