gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T08:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

La Balagne recèle un patrimoine musical d’une richesse exceptionnelle, enraciné dans des traditions séculaires de partage et d’oralité. Intitulée A Strada Musicale, cette application vous accompagne en musique sur les lieux mêmes qui témoignent de cette activité sonore : canti sacri (chants sacrés) dans les églises, tribbiere (battage du blé) sur les aghje (aires à blé)… etc.

Pigna village pigna Pigna 20220 Haute-Corse Corse

