Découverte de plus de 100 ans de psychiatrie à travers des documents d’époque Espace historique du Centre hospitalier Rouffach

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le groupe Histoire et Recherches du Centre hospitalier vous propose de découvrir plus de 100 ans de psychiatrie à travers des documents d’époque, des photographies et des objets historiques, dont des uniformes.

Espace historique du Centre hospitalier 27 rue du 4e Spahis Marocains, 68250 Rouffach Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est http://www.ch-rouffach.fr Situé au deuxième étage du bâtiment administratif du Centre hospitalier, cet espace représente la mémoire de l’établissement. De nombreux documents d’époque y côtoient des collections de photographies retraçant l’histoire de la psychiatrie dans le département depuis le début du XXe siècle. Des uniformes, ainsi que des objets du passé, y sont exposés. Ouvert tous les jeudis après-midi de 14h à 17h (entrée gratuite).

© Centre Hospitalier de Rouffach