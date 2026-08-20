Découverte de Poinson-les-Fayl, de son bâti et de ses anecdotes croustillantes, Église, Poinson-lès-Fayl

Informations pratiques

Découverte de Poinson-les-Fayl, de son bâti et de ses anecdotes croustillantes Dimanche 20 septembre, 11h00, 15h00 Église Haute-Marne

Limité à 20 personnes par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découverte du village, de son bâti et de ses anecdotes croustillantes. Visite guidée et commentée par Aurélien Aubry, habitant du village et co-président de l’association Part’âges et Patrimoines. Deux créneaux vous sont proposés, un le matin et un l’après-midi.

Mise à disposition de tables de pique-nique et de jeux pendant le temps de midi.

Crêpes proposées par l’association.

« Rallye-selfie-photo » d’1h possible en groupe autonome de 10h à 16h.

Église 4 Rue du Midi, 52500 Poinson-lès-Fayl, France Poinson-lès-Fayl 52500 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06-65-71-95-65 »}, {« type »: « email », « value »: « partagesetpatrimoines@gmail.com »}]

Découverte du village, de son bâti et de ses anecdotes croustillantes. Visite guidée et commentée par Aurélien Aubry, habitant du village et co-président de l’association Part’âges et Patrimoines.

©Aurélien Aubry