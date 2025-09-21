Découverte de Pontoise par chemins et jardins Cour de l’Hôtel-de-Ville de Pontoise Pontoise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:45:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:45:00 – 2025-09-21T17:30:00

Dans le cadre des « Journées européennes du patrimoine » l’association « Culture et Patrimoine en Val-d’Oise » vous propose une découverte de la ville de Pontoise par les chemins et les jardins en compagnie de deux membres de l’association CPVO qui seront vos guides.

RdV à 14h45 devant l’entrée de l’Hôtel-de-Ville pour un départ à 15h

Durée: 2h30 avec de nombreux arrêts

EQUIPEZ-VOUS DE BONNES CHAUSSURES

Cour de l'Hôtel-de-Ville de Pontoise
2 rue Victor Hugo
95300 Pontoise
Pontoise 95300 L'Hermitage
Val-d'Oise
Île-de-France

