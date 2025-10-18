DÉCOUVERTE DE PRODUITS LOCAUX Salles-sur-Garonne
Début : 2025-10-18 11:00:00
fin : 2025-10-18 14:00:00
Venez découvrir des fromages de chèvres artisanaux au restaurant Le Grain de Salles à Salles-sur-Garonne !
Organisé par le restaurant Le Grain de Salles. .
6 Allée des Platanes Salles-sur-Garonne 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 5 64 72 40 19
English :
Come and discover artisan goat cheeses at Le Grain de Salles restaurant in Salles-sur-Garonne!
German :
Entdecken Sie handwerklich hergestellten Ziegenkäse im Restaurant Le Grain de Salles in Salles-sur-Garonne!
Italiano :
Venite a scoprire i formaggi di capra artigianali al ristorante Le Grain de Salles a Salles-sur-Garonne!
Espanol :
Venga a descubrir los quesos de cabra artesanos al restaurante Le Grain de Salles, en Salles-sur-Garonne
