DÉCOUVERTE DE PRODUITS LOCAUX Salles-sur-Garonne

6 Allée des Platanes Salles-sur-Garonne Haute-Garonne

Début : 2025-10-18 11:00:00

fin : 2025-10-18 14:00:00

2025-10-18

Venez découvrir des fromages de chèvres artisanaux au restaurant Le Grain de Salles à Salles-sur-Garonne !

Organisé par le restaurant Le Grain de Salles. .

6 Allée des Platanes Salles-sur-Garonne 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 5 64 72 40 19

English :

Come and discover artisan goat cheeses at Le Grain de Salles restaurant in Salles-sur-Garonne!

German :

Entdecken Sie handwerklich hergestellten Ziegenkäse im Restaurant Le Grain de Salles in Salles-sur-Garonne!

Italiano :

Venite a scoprire i formaggi di capra artigianali al ristorante Le Grain de Salles a Salles-sur-Garonne!

Espanol :

Venga a descubrir los quesos de cabra artesanos al restaurante Le Grain de Salles, en Salles-sur-Garonne

