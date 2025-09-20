Découverte de Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie

Saint-Cirq-Lapopie Lot

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Le village de Saint-Cirq-Lapopie et Les Amis de Saint-Cirq-Lapopie, proposent un programme varié pour les Journées Européennes du Patrimoine visites guidées, expositions, conférences, concerts et animations pour découvrir l’histoire et les trésors du site.

Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 5 65 31 24 14

English :

The village of Saint-Cirq-Lapopie and Les Amis de Saint-Cirq-Lapopie are offering a varied program for the European Heritage Days: guided tours, exhibitions, lectures, concerts and events to discover the history and treasures of the site.

German :

Das Dorf Saint-Cirq-Lapopie und Les Amis de Saint-Cirq-Lapopie bieten anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes ein vielfältiges Programm: Führungen, Ausstellungen, Vorträge, Konzerte und Veranstaltungen, um die Geschichte und die Schätze des Ortes zu entdecken.

Italiano :

Il villaggio di Saint-Cirq-Lapopie e Les Amis de Saint-Cirq-Lapopie propongono un programma variegato per le Giornate europee del patrimonio: visite guidate, mostre, conferenze, concerti ed eventi per farvi scoprire la storia e i tesori del sito.

Espanol :

El pueblo de Saint-Cirq-Lapopie y Les Amis de Saint-Cirq-Lapopie ofrecen un variado programa para las Jornadas Europeas del Patrimonio: visitas guiadas, exposiciones, conferencias, conciertos y actos para descubrir la historia y los tesoros del lugar.

L’événement Découverte de Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Cahors Vallée du Lot