Découverte de Saint-Quentin-la-Poterie, Capitale de la Céramique – Ville & Métiers d’Art Office Culturel – La Maison, Capitale de la Céramique Saint-Quentin-la-Poterie

Découverte de Saint-Quentin-la-Poterie, Capitale de la Céramique – Ville & Métiers d'Art

Gratuit.

Pourquoi tourner au tour du pot ?

Depuis le Moyen Âge, la terre façonne l’histoire locale de Saint-Quentin-la-Poterie. Entre objets utilitaires, créations artistiques et décoratives, les 45 artisans d’art du village vous feront découvrir des créations uniques réalisées entièrement par leurs soins dans leurs ateliers.

Votre visite se trouvera enrichie par la collection du Musée de la Poterie Méditerranéenne, par les expositions de la Galerie Terra Viva (céramique contemporaine) et par des cours de poterie à l’Atelier Terre ou des stages dans certains ateliers du village.

