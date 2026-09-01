Découverte de Terra Aventura – 3 circuits sur le territoire – Journées Européennes du Patrimoine Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Barbezieux-Saint-Hilaire

Découverte de Terra Aventura – 3 circuits sur le territoire – Journées Européennes du Patrimoine

Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente – service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découverte en autonomie du patrimoine architectural et naturel du territoire via les 3 circuits de chasse aux trésors au départ de barbezieux, Coteaux-du-Blanzacais et Guizengeard. Retrouver le programme entier du Château de Barbezieux entier en document.

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Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente – service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine patrimoinetourisme@cdc4b.com

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English : Découverte de Terra Aventura – 3 circuits sur le territoire – Journées Européennes du Patrimoine

Explore the region’s architectural and natural heritage at your own pace via the three treasure hunts starting from Barbezieux, Coteaux-du-Blanzacais and Guizengeard. Find the full programme for the Château de Barbezieux in the document.

L’événement Découverte de Terra Aventura – 3 circuits sur le territoire – Journées Européennes du Patrimoine Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme du Sud Charente