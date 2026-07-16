Découverte de véhicules de collection, Château de Girecourt sur Durbion, Girecourt-sur-Durbion

Informations pratiques

Découverte de véhicules de collection 19 et 20 septembre Château de Girecourt sur Durbion Vosges

Inclus dans l’entrée sur le site du château

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Grâce à un partenariat entre la FFVE et la Demeure Historique, de nombreuses voitures de collection pourront être admirées sur le site pendant deux jours.

Château de Girecourt sur Durbion 2, allée du chateau 88600 Girecourt Girecourt-sur-Durbion 88600 Vosges Grand Est 0676946324 http://routevoltaire.fr Maison forte du XVIème siècle, elle a été très remaniée aux XVIIIème et XIXème, entièrement restaurée depuis 1994. Elle accueille désormais l’Atelier du Livre et constitue le point de départ de la Route Voltaire Grand Est. Parking gratuit dans le parc.

issu du partenariat entre la FFVE et la Demeure Historique, de nombreuses voitures de collection pourront être admirées sur le site pendant ces deux jours.

©Thierry Courtalon