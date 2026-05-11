Découverte de village Fuissé, une passion des hommes pour la vigne Domaine la Source des Fées Fuissé
Découverte de village Fuissé, une passion des hommes pour la vigne Domaine la Source des Fées Fuissé samedi 5 septembre 2026.
Fuissé
Découverte de village Fuissé, une passion des hommes pour la vigne
Domaine la Source des Fées 116 Route du May Fuissé Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 11:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Partez à la découverte du village de Fuissé entre révélations, passions et histoire. La balade se termine autour d’un petit apéro* dans un jardin au cœur du village.
Prévoir des chaussures de randonnée, une bouteille d’eau et un couvre-chef.
Sur réservation.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
Domaine la Source des Fées 116 Route du May Fuissé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr
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English : Découverte de village Fuissé, une passion des hommes pour la vigne
L’événement Découverte de village Fuissé, une passion des hommes pour la vigne Fuissé a été mis à jour le 2026-05-13 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès