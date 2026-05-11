Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Découverte de village Fuissé, une passion des hommes pour la vigne Domaine la Source des Fées Fuissé

Découverte de village Fuissé, une passion des hommes pour la vigne Domaine la Source des Fées Fuissé samedi 5 septembre 2026.

Lieu : Domaine la Source des Fées

Adresse : 116 Route du May

Ville : 71960 Fuissé

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Fuissé

Découverte de village Fuissé, une passion des hommes pour la vigne

Domaine la Source des Fées 116 Route du May Fuissé Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 11:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Partez à la découverte du village de Fuissé entre révélations, passions et histoire. La balade se termine autour d’un petit apéro* dans un jardin au cœur du village.

Prévoir des chaussures de randonnée, une bouteille d’eau et un couvre-chef.
Sur réservation.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.   .

Domaine la Source des Fées 116 Route du May Fuissé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81  rochedesolutre@saoneetloire71.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte de village Fuissé, une passion des hommes pour la vigne

L’événement Découverte de village Fuissé, une passion des hommes pour la vigne Fuissé a été mis à jour le 2026-05-13 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès