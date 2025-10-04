Découverte de Wikipédia, comment y contribuer ? Médiathèque Jules Verne Vandœuvre-lès-Nancy

Découverte de Wikipédia, comment y contribuer ? Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque Jules Verne Meurthe-et-Moselle

Début : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T17:00

Dans le cadre de la fête d’anniversaire des 25 ans de la médiathèque Jules Verne, venez participer à l’enrichissement des pages de Vandoeuvre, de l’encyclopédie libre et participative Wikipédia, lors d’ateliers pratiques.

Médiathèque Jules Verne 2 Rue de Malines, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy, France

– des espaces de découverte, de travail ou de détente où sont mis à disposition plusieurs milliers de documents : livres, revues, journaux, CD, partitions, vidéos, à emprunter ou à consulter sur place, et des bases de données consultables en accès libre ;

– l’accès gratuit à divers postes multimédias et au Wifi, dans tout l’établissement ;

– des animations pour les grands comme pour les petits : expositions, contes, ateliers, spectacles, concerts, conférences, rencontres…

Entrée Libre, inscription gratuite

