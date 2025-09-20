Découverte des activités de la SLA Société des Sciences, Lettres et Arts de Cholet Cholet

Découverte des activités de la SLA 20 et 21 septembre Société des Sciences, Lettres et Arts de Cholet Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Journées Européennes du Patrimoine 2025 : Découvrez la SLA de Cholet !

À l’occasion des JEP 2025, du 20 au 21 septembre, la Société des Sciences, Lettres et Arts de Cholet vous ouvre ses portes pour un voyage fascinant à travers le temps, les sciences et la culture ! ✨

Venez explorer nos différentes activités dans une ambiance conviviale et enrichissante :

Sciences humaines :

Archives & Bibliothèque

Arts et Lettres

Bureau de Recherches en Architectures du Choletais (BRAC)

Mémoires Historiques & Généalogie ⌛

Photographie

Préhistoire

Sciences de la nature :

Géologie ⛰️

Mycologie

Botanique

Sciences physiques :

Astronomie

Espace Radio

Une occasion unique de découvrir nos collections et d’échanger avec nos passionnés sur l’histoire et les sciences qui font vibrer notre région.

Rendez-vous le 20 et 21 septembre 2025 pour une immersion au cœur de la culture et des sciences locales !

Société des Sciences, Lettres et Arts de Cholet 12 avenue foch 49300 CHOLET Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire http://www.sla-cholet.org

Journées européennes du patrimoine 2025