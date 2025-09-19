Découverte des activités du CCASC CCASC Saint-Loup-sur-Semouse
Découverte des activités du CCASC
CCASC 14B Rue de la Viotte Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône
Début : 2025-09-19 16:00:00
fin : 2025-09-19 19:00:00
2025-09-19
Venez rencontrer l’équipe du CCASC lors d’un moment festif et convivial en présence des intervenants des différentes activités (zumba, danse country, échecs, musique, dessin, cuisine…) ! Démonstration de zumba et de danse country. Découverte des activités enfants et des activités adultes. Présentation des projets réalisés et à venir. Présentation du périscolaire et du centre de loisirs. .
CCASC 14B Rue de la Viotte Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 49 02 30
