Découverte des activités physiques adaptées et nutrition Bahus-Soubiran
Découverte des activités physiques adaptées et nutrition Bahus-Soubiran jeudi 19 mars 2026.
Découverte des activités physiques adaptées et nutrition
Salle Sylvain Lacère Bahus-Soubiran Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19
fin : 2026-03-19
Date(s) :
2026-03-19
Découverte des Activités Physiques Adaptées et Nutrition
Vous avez 60 ans et plus ? Venez pratiquer une activité physique adaptée à vos capacités, vos besoins et vos envies dans une ambiance conviviale avec un(e) professionnel(le) pour préserver sa santé, améliorer sa condition physique, conserver son équilibre…
1 conférence sur les bienfaits d’ l’Activité Physique Adaptée et une alimentation équilibrée chez les séniors
25 séances d’1h30 hebdomadaire dont 2 ateliers de nutrition
Les activités sont financées, variées et complémentaires tout au long du programme
Tonus et renforcement musculaire Equilibre, coordination et réflexes
Souplesse, amplitude, respiration Posture, marche, endurance…
Conférence et inscriptions le jeudi 19 mars 2026 à 10h à la salle Sylvain Lacère à Bahus Soubiran
suivi des ateliers à partir du jeudi 9 avril à 10h
Renseignements: 07 63 87 73 61 .
Salle Sylvain Lacère Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 87 73 61
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English : Découverte des activités physiques adaptées et nutrition
L’événement Découverte des activités physiques adaptées et nutrition Bahus-Soubiran a été mis à jour le 2026-03-13 par Tourisme Aire Eugénie