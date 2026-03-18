Découverte des activités physiques adaptées et nutrition

Salle Sylvain Lacère Bahus-Soubiran Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Découverte des Activités Physiques Adaptées et Nutrition

Vous avez 60 ans et plus ? Venez pratiquer une activité physique adaptée à vos capacités, vos besoins et vos envies dans une ambiance conviviale avec un(e) professionnel(le) pour préserver sa santé, améliorer sa condition physique, conserver son équilibre…

1 conférence sur les bienfaits d’ l’Activité Physique Adaptée et une alimentation équilibrée chez les séniors

25 séances d’1h30 hebdomadaire dont 2 ateliers de nutrition

Les activités sont financées, variées et complémentaires tout au long du programme

Tonus et renforcement musculaire Equilibre, coordination et réflexes

Souplesse, amplitude, respiration Posture, marche, endurance…

Conférence et inscriptions le jeudi 19 mars 2026 à 10h à la salle Sylvain Lacère à Bahus Soubiran

suivi des ateliers à partir du jeudi 9 avril à 10h

Renseignements: 07 63 87 73 61 .

Salle Sylvain Lacère Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 87 73 61

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English : Découverte des activités physiques adaptées et nutrition

L’événement Découverte des activités physiques adaptées et nutrition Bahus-Soubiran a été mis à jour le 2026-03-13 par Tourisme Aire Eugénie