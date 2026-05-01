Plestin-les-Grèves

Découverte des algues Locquirec

Plage des Sables Blancs Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 13:30:00

fin : 2026-08-14 18:30:00

Date(s) :

2026-05-18 2026-06-15 2026-06-19 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-31 2026-09-10 2026-09-11 2026-09-12 2026-09-26 2026-09-28 2026-10-09 2026-10-10

Sortie algues sur Locquirec cueillette et cuisine par le Jardin Maritime

Besoin de vous ressourcer ?

Venez profiter de l’estran à marée basse, découvrir les algues, les toucher, les goûter, les identifier et les cueillir respectueusement, elles sont vivantes .

Une fois la cueillette terminée, place à la cuisine.

Apprenez à préparer les algues simplement (astuces, conseils) autour d’un atelier convivial.

Et enfin, place à la dégustation !

Équipements chaussures d’eau ou bottes, coupe-vent, paire de ciseaux, seau, lunettes de soleil, crème solaire (prévoir un change).

Attention le rendez-vous est parking de la plage des sables blancs à Locquirec .

Plage des Sables Blancs Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 85 65 47 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Découverte des algues Locquirec Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose