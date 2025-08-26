Découverte des amandes et des plantes médicinales par Doro Terra et Hervé Lauzier Domaine de Lavam’din Châteauneuf-du-Rhône

Découverte des amandes et des plantes médicinales par Doro Terra et Hervé Lauzier Domaine de Lavam’din Châteauneuf-du-Rhône mardi 26 août 2025.

Découverte des amandes et des plantes médicinales par Doro Terra et Hervé Lauzier

Domaine de Lavam’din 20 impasse des amandiers Châteauneuf-du-Rhône Drôme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-26 17:30:00

fin : 2025-08-26 19:30:00

Date(s) :

2025-08-26 2025-09-09 2025-09-13

Découvrez les plantes médicinales de façon ludique, sur le Domaine d’ Hervé Lauzier, amandiculteur en Drôme Provençale

.

Domaine de Lavam’din 20 impasse des amandiers Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Discover medicinal plants in a fun way, on the estate of Hervé Lauzier, almond grower in Drôme Provençale

German :

Entdecken Sie die Heilpflanzen auf spielerische Weise auf der Domäne von Hervé Lauzier, einem Mandelzüchter in der Drôme Provençale

Italiano :

Scoprite le piante medicinali in modo divertente, nella tenuta di Hervé Lauzier, un coltivatore di mandorle nella Drôme Provençale

Espanol :

Descubra de forma lúdica las plantas medicinales en la finca de Hervé Lauzier, cultivador de almendras en la Drôme provenzal

L’événement Découverte des amandes et des plantes médicinales par Doro Terra et Hervé Lauzier Châteauneuf-du-Rhône a été mis à jour le 2025-08-19 par Montélimar Tourisme Agglomération