DÉCOUVERTE DES ANCIENS TERMES DE SARCEY, Ancien établissement thermal et de sa source, Sarcey

samedi 19 septembre 2026 · Ancien établissement thermal et de sa source · Sarcey

Informations pratiques

DÉCOUVERTE DES ANCIENS TERMES DE SARCEY 19 et 20 septembre Ancien établissement thermal et de sa source Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Viste commentée des anciens termes de Sarcey

Ancien établissement thermal et de sa source 462 chemin des Quartières 69490 Sarcey Sarcey 69490 Quartières Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 32 75 00 Site de l’ancien établissement thermal rénové en maison d’habitation entre 1993 et 1995 après 80 années d’abandon et de sa source voiture, parking rural

Viste commentée des anciens termes de Sarcey

©Nathalie DELMARRE