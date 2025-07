Découverte des ânes et chevaux normands avec le Haras du Pin. Maison du Parc Perche en Nocé

Découverte des ânes et chevaux normands avec le Haras du Pin. Maison du Parc Perche en Nocé samedi 30 août 2025.

Découverte des ânes et chevaux normands avec le Haras du Pin.

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne

Début : 2025-08-30 10:00:00

fin : 2025-08-30 18:00:00

2025-08-30

De 10 heures à 12h30. Découverte des ânes Normand et du Cotentin ateliers pansage (brossage des participants, câlinouthérapie , et balades avec des ânes bâtés.

De 14 heures à 17 heures. Présentation des races normandes et de leurs disciplines

14h Garnir un cheval d’attelage

14h30 Le Percheron et son attelage de tradition

15h Cob Normand monté

15h30 Garnir des ânes d’attelage

16h Attelage sportif d’ânes du Cotentin

16h30 Percheron monté

infos https://www.parc-naturel-perche.fr/actualites/decouverte-des-anes-et-chevaux-normands-avec-le-haras-du-pin

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

English : Découverte des ânes et chevaux normands avec le Haras du Pin.

From 10 a.m. to 12.30 p.m. Discovery of Normandy and Cotentin donkeys: grooming workshops (brushing participants, « cuddle therapy », and rides with pack donkeys.

From 2 p.m. to 5 p.m. Presentation of Normandy breeds and their disciplines

2pm: Garnishing a carriage horse

2:30 pm: The Percheron and its traditional carriage

3pm: Cob Normand mounted

3:30 pm: Driving donkeys

4pm: Cotentin donkey sports driving

4:30 pm: Mounted Percheron

infos https://www.parc-naturel-perche.fr/actualites/decouverte-des-anes-et-chevaux-normands-avec-le-haras-du-pin

German :

Von 10 Uhr bis 12.30 Uhr. Entdecken Sie die Esel der Normandie und des Cotentin: Workshops zum Putzen (Bürsten der Teilnehmer, « Kuscheltherapie ») und Spaziergänge mit Eseln, die mit einem Stockeinsatz versehen sind.

Von 14 Uhr bis 17 Uhr. Vorstellung der normannischen Rassen und ihrer Disziplinen

14 Uhr: Garnieren eines Gespannpferdes

14.30 Uhr: Der Percheron und sein traditionelles Gespann

15 Uhr: Berittener Cob Normand

15.30 Uhr: Gespannfahren mit Eseln

16 Uhr: Sportliches Eselgespann aus dem Cotentin

16:30 Uhr: Percheron beritten

infos: https://www.parc-naturel-perche.fr/actualites/decouverte-des-anes-et-chevaux-normands-avec-le-haras-du-pin

Italiano :

Dalle 10.00 alle 12.30. Scoprite gli asini della Normandia e della regione del Cotentin: laboratori di grooming (spazzolatura dei partecipanti, « terapia delle coccole » e passeggiate con gli asini.

Dalle 14.00 alle 17.00. Presentazione delle razze normanne e delle loro discipline

ore 14.00: Vestizione di un cavallo da carrozza

14.30: Il Percheron e la sua guida tradizionale in carrozza

ore 15:00: La monta del Cob normanno

15.30: Guida degli asini

16.00: Guida sportiva dell’asino del Cotentin

16.30: Percheron montato

informazioni https://www.parc-naturel-perche.fr/actualites/decouverte-des-anes-et-chevaux-normands-avec-le-haras-du-pin

Espanol :

De 10.00 a 12.30 h. Descubra los burros de Normandía y la región de Cotentin: talleres de acicalamiento (cepillado de participantes, « terapia de mimos » y paseos en burro.

De 14:00 a 17:00 h. Presentación de las razas normandas y sus disciplinas

14.00 h: Preparación de un caballo de carruaje

14.30 h: El percherón y su enganche tradicional

15.00 h: El Cob normando montado

15.30 h: Asnos de tiro

16:00 h: Conducción deportiva del asno de Cotentin

16h30: Percherón montado

info https://www.parc-naturel-perche.fr/actualites/decouverte-des-anes-et-chevaux-normands-avec-le-haras-du-pin

