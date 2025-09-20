Découverte des archives communales de Cuers Office de tourisme de Cuers Cuers

Découverte des archives communales de Cuers Samedi 20 septembre, 14h00 Office de tourisme de Cuers Var

Gratuit. Sur réservation au plus tard la veille de la visite dans la limite des places disponibles.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, partez à la découverte des archives communales avec l’archiviste qui vous fera découvrir les trésors d’histoire sur la commune de Cuers.

Informations pratiques :

Départ depuis l’office de tourisme de Cuers (Place de la Convention)

200 m de marche à pied

Parking conseillé : parking des Guinguettes à Cuers

Office de tourisme de Cuers place de la convention cuers Cuers 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0494485627 »}, {« type »: « email », « value »: « cuers@mpmtourisme.com »}]

Découvrez les archives de Cuers avec l’archiviste de la commune ! archives cuers

Archives du Var