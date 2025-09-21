Découverte des Archives départementales Archives départementales de la Meuse Bar-le-Duc

Découverte des Archives départementales Archives départementales de la Meuse Bar-le-Duc dimanche 21 septembre 2025.

Visite en continue.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Créées à l’époque révolutionnaire à partir de fonds anciens, les Archives départementales sont en perpétuel accroissement et constituent la mémoire écrite du département. Découvrez le bâtiment contemporain, le fonctionnement du service, ses missions… et quelques « trésors » !

Archives départementales de la Meuse 26 Rue d’Aulnois, 55000 Bar-le-Duc, France Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33329790189 https://archives.meuse.fr http://www.meuse.fr/ Situées à Bar-le-Duc, dans un bâtiment contemporain au cœur d’un ancien quartier industriel, les Archives départementales de la Meuse conservent un patrimoine écrit exceptionnel, témoin de plus de mille ans d’histoire locale. Manuscrits médiévaux, registres d’état civil, cartes anciennes ou archives notariales : une mémoire précieuse du territoire, ouverte à tous les curieux, chercheurs et amoureux du patrimoine. Parking gratuit. De la gare de Bar-le-Duc aux Archives départementales : prendre le bus n°2 en direction du « Petit Juré » et descendre au terminus qui se trouve en face du bâtiment des Archives départementales.

