Découverte des Archives départementales Archives départementales de Maine-et-Loire Angers

Découverte des Archives départementales Archives départementales de Maine-et-Loire Angers samedi 20 septembre 2025.

Découverte des Archives départementales 20 et 21 septembre Archives départementales de Maine-et-Loire Maine-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visiter les espaces ouverts aux publics pour la consultation des archives et comprendre comment faire une recherche aux Archives départementales de Maine-et-Loire.

Archives départementales de Maine-et-Loire 106, rue de Frémur Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 80 80 00 https://archives.maine-et-loire.fr/ https://www.facebook.com/archives49/ Les Archives départementales de Maine-et-Loire conservent les documents écrits, les images, les films relatifs à l’Histoire de l’Anjou du IXe jusqu’au XXIe siècle.

Visiter les espaces ouverts aux publics pour la consultation des archives et comprendre comment faire une recherche aux Archives départementales de Maine-et-Loire. archives recherche

© Gauthier Brienne