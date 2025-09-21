Découverte des Archives départementales de La Réunion Archives départementales de La Réunion Sainte-Clotilde

Découverte des Archives départementales de La Réunion Dimanche 21 septembre, 10h00 Archives départementales de La Réunion La Réunion

Les Archives départementales de La Réunion vous ouvrent leurs portes pour les Journées du patrimoine 2025.

Au programme :

– visite guidée du bâtiments (espaces de conservation et ateliers)

– présentation de trésors d’archives originaux

– présentation des ressources disponibles.

N’hésitez plus !

Archives départementales de La Réunion 4, rue Marcel Pagnol, 97400 Saint-Denis, Sainte-Clotilde 97400 La Réunion La Réunion 02 62 94 04 14 http://cg974.fr Les Archives départementales collectent, conservent, classent et communiquent les archives des administrations du département, des notaires, des collectivités, des familles, des associations, des entreprises, des personnes privées. Les fonds des archives sont aussi bien des papiers, des dossiers, des registres, des plans, des photographies, des disques, des microfilms.

