Découverte des Archives Municipales Service des archives municipales – Médiathèque l’Ourse Dinard

Découverte des Archives Municipales Vendredi 19 septembre, 14h00 Service des archives municipales – Médiathèque l’Ourse Ille-et-Vilaine

Pour garantir les réservations, une caution de 5 € par personne et par visite est demandée. 15 places maximum

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T15:30:00

À l’occasion de cette visite guidée, venez découvrir les missions des archivistes : collecter, classer, conserver et communiquer les documents d’archives. De la salle de tri à l’espace de consultation, en passant par les magasins de conservation, suivez le circuit d’un dossier versé aux Archives municipales.

Dans les coulisses de ce service méconnu, vous pourrez également voir de près quelques documents anciens, exceptionnellement sortis de leur écrin, témoins du riche passé dinardais

Service des archives municipales – Médiathèque l'Ourse 2 place Newquay, 35800, Dinard Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 16 61 69 https://www.ville-dinard.fr/listes/archives-municipales/ Les Archives municipales de Dinard conservent des documents du XVIIe siècle à nos jours. Elles ont pour rôle de collecter, classer, conserver et communiquer les archives produites par les services communaux mais aussi les fonds historiques collectés au fil du temps grâce aux dons et dépôts privés.

