Découverte des associations de l’UCLy UCLy – Université Catholique de Lyon Lyon

Découverte des associations de l’UCLy 20 et 21 septembre UCLy – Université Catholique de Lyon Métropole de Lyon

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Implanté dans l’UCLy, le festival Music’Ly a invité des associations d’étudiants pour présenter leurs passions et pouvoir discuter avec les personnes de passage. Ces associations se composent d’associations transversales comme The New Locals qui concentre ses missions autour du développement durable et finir Miel qui se sert des toits de la faculté pour installer des ruches et produire son propre Miel lyonnais.

UCLy – Université Catholique de Lyon 10 place des archives 69002 Lyon Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes L'UCLY est une université qui a la particularité d'être située sur le site d'une ancienne prison célèbre à Lyon, la prison Saint-Paul. La qualité architecturale de la transformation lui confère un attrait particulier dans le quartier Perrache. Métro A : Perrache / Tram T1 : Suchet

©Festival Music’ly