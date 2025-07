Découverte des ateliers de la corderie et rencontre avec les artisans Ateliers de la Corderie Jonzac

Découverte des ateliers de la corderie et rencontre avec les artisans

Ateliers de la Corderie 25, rue Ruibet Gâtineau Jonzac Charente-Maritime

Début : 2025-07-11

fin : 2025-07-11

2025-07-11

Les artisans des Ateliers de la Corderie, véritables passionnés, présentent leur savoir-faire lors de cette visite mosaïque, poterie, cuir, vitraux, créations textiles… De belles découvertes en perspective ! Sur inscription Office de Tourisme

Ateliers de la Corderie 25, rue Ruibet Gâtineau Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

English :

Craftsmen from the Ateliers de la Corderie, true enthusiasts, present their know-how during this visit: mosaics, pottery, leather, stained glass, textile creations… You’re in for a treat! Registration required at the Tourist Office

German :

Die Handwerker der Ateliers de la Corderie sind echte Enthusiasten und stellen bei diesem Besuch ihr Know-how vor: Mosaik, Töpferei, Leder, Glasmalerei, Textilkreationen… Schöne Entdeckungen in Aussicht! Auf Anmeldung Office de Tourisme

Italiano :

Gli artigiani e le donne degli Ateliers de la Corderie, veri appassionati, saranno a disposizione per mostrare le loro abilità durante questa visita: mosaici, ceramiche, cuoio, vetrate, creazioni tessili… Vi aspetta una vera e propria sorpresa! Iscrizione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo

Espanol :

Los artesanos de los Ateliers de la Corderie, auténticos apasionados, le harán una demostración de sus habilidades durante esta visita: mosaicos, cerámica, cuero, vidrieras, creaciones textiles… Será un auténtico placer Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo

