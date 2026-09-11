Découverte des ateliers et de l’exposition « Paraître », Maison des Métiers d’Art et du Design, Moulins
samedi 19 septembre 2026 · Maison des Métiers d'Art et du Design · Moulins
Informations pratiques
Découverte des ateliers et de l’exposition « Paraître » 19 et 20 septembre Maison des Métiers d’Art et du Design Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison des Métiers d’Art et du Design adapte exceptionnellement ses horaires d’ouverture et ouvre largement ses portes au public.
Venez découvrir ce lieu dédié aux métiers d’art et au design, rencontrer ses artisans et explorer leurs savoir-faire à travers une visite libre de l’exposition « Paraître » ainsi qu’une découverte des ateliers.
Maison des Métiers d’Art et du Design 23 cours anatole france, 03000 Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Installée dans l’ancien cinéma Le Colisée, la Maison des Métiers d’Art et du Design propose des espaces de travail à des artisans d’art et designers et accueille des étudiants bénéficiant du statut d’étudiant-entrepreneur (dispositif Pépite). Un programme de rencontres et de formations à destination des professionnels des métiers d’art et du design ainsi que des cycles d’animations et d’expositions pour tous les publics sont mis en place à la Maison des Métiers d’Art et du Design de Moulins et à l’Atelier de Bomplein à Couzon pour ouvrir à tous la découverte et la pratique des métiers d’art et du design.
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison des Métiers d’Art et du Design adapte exceptionnellement ses horaires d’ouverture et ouvre largement ses portes au public.
© Clélia Gobbato
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