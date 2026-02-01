Découverte des ateliers pulsations se détendre par le rythme Montfort-sur-Meu

Découverte des ateliers pulsations se détendre par le rythme

1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-10 19:30:00

fin : 2026-02-10 21:30:00

Date(s) :

2026-02-10

TaKeTiNa®, bien plus qu’une simple pratique rythmique, est une expérience immersive unique de polyrythmie corporelle et vocale qui invite à la curiosité, au lâcher-prise et à l’introspection.

La combinaison des sons du tambour, de mouvements corporels, de phases chaotiques et méditatives invite à la détente, à sortir de la pensée compulsive et à s’immerger dans la simple joie de vivre l’instant présent.

Ce qui rend l’expérience de TaKeTiNa® vraiment spécial, c’est son atmosphère libératrice. Pas de jugement ici, plongez-vous dans le processus comme vous le souhaitez. Bougez, allongez-vous, participez activement ou laissez simplement les sons résonner en vous.

REJOIGNEZ-NOUS DANS CETTE EXPLORATION RYTHMIQUE OU LE CHAOS ET L’ORDRE CONVERGENT DE MANIERE LUDIQUE, FAVORISANT LE LACHER-PRISE, LE GROOVE ET LE FLOW!

Rendez-vous le mardi 10 février de 19h30 à 21h30 à Quai n°3 (dans la gare de Montfort)

Tarif libre et conscient 8€ .

1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62

