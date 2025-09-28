Découverte des Barthes Mées

Découverte des Barthes Mées dimanche 28 septembre 2025.

Découverte des Barthes

Mées Landes

Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides, découvrez ce site dans lequel la faune et la flore sont remarquables et préservées.

Les barthes de Mées sont une zone de prairies pâturées par des chevaux. L’hydraulique si particulier entraine le développement d’habitats naturels remarquables menacés par le developpement de la jussie.

L’animatrice Natura 2000 vous expliquera l’engagement des exploitants, de la commune propriétaire, du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, du Conseil Départemental et de l’Agence de l’Eau pour préserver ce site mais également quelles espèces fréquentent les milieux humides si particuliers.

Inscription obligatoire, gratuit .

Mées 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine landesnaturefb@gmail.com

English : Découverte des Barthes

As part of World Wetlands Day, discover this site where the flora and fauna are remarkably well-preserved.

German : Découverte des Barthes

Entdecken Sie im Rahmen des Welttags der Feuchtgebiete diesen Ort, in dem eine bemerkenswerte und geschützte Fauna und Flora zu finden ist.

Italiano :

Nell’ambito della Giornata mondiale delle zone umide, scoprite questo sito dove la flora e la fauna sono notevoli e ben conservate.

Espanol : Découverte des Barthes

En el marco del Día Mundial de los Humedales, descubra este lugar donde la flora y la fauna son notables y están bien conservadas.

