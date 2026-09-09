Découverte des bateaux traditionnels d’intérêt patrimonial, Port de Saint-Goustan, Auray

Informations pratiques

Découverte des bateaux traditionnels d’intérêt patrimonial 19 et 20 septembre Port de Saint-Goustan Morbihan

Rendez-vous au Port de Saint-Goustan. L’accueil est assuré par les adhérents membres de Mod Kozh.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Selon les horaires de marée, vous pourrez monter à bord de bateaux emblématiques : Le Sassaroz (1905), Le Tout Va Bien (1939), Le Sant Sten (1961), Le Meilh Mor (1960) et l’Indomptable (1947).

Une collecte de dons menée par la Fondation du patrimoine et les adhérents membres de Mod Kozh d’Auray sera organisée au stand de l’association.

Port de Saint-Goustan Place Saint-Sauveur, 56400 Auray Auray 56400 Morbihan Bretagne 02 98 24 18 32 http://www.auray.fr @MEW Zeppeline Bretagne

Selon les horaires de marée, vous pourrez monter à bord de bateaux emblématiques

Navires traditionnels, Unity of Lynn & Sassaroz [© Mod Kozh]