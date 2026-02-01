Découverte des beautés de la création à travers les plantes de la Bible Kaltenhouse

Découverte des beautés de la création à travers les plantes de la Bible

1 Place de la Basilique Kaltenhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-13 09:00:00

fin : 2026-02-13 16:30:00

Date(s) :

2026-02-13

Vous êtes invités à une journée de ressourcement autour des plantes mentionnées dans la Bible, véritables témoins de la richesse de la Création.

Martine Hetzel présentera son livre Ballade avec les plantes de la Bible illustré par les magnifiques photographies de Gérard Berger.

Cette rencontre sera ponctuée de citations bibliques et de textes méditatifs, offrant un regard à la fois spirituel, culturel et botanique. .

1 Place de la Basilique Kaltenhouse 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 93 90 91 accueil@basiliquemarienthal.fr

English :

You’re invited to a day of rejuvenation around the plants mentioned in the Bible, true witnesses to the richness of Creation.

