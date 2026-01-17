Découverte des bêtes de l’estran Promenade de la Méloine Plougasnou

Découverte des bêtes de l’estran

Promenade de la Méloine Cale de la Grande Plage de Primel Plougasnou Finistère

Début : 2026-02-13 13:30:00

fin : 2026-03-05 14:30:00

2026-02-13 2026-02-20 2026-02-24 2026-03-05

Vous découvrirez les animaux qui peuplent les mares de l’estran, leur nom et leur mode de vie… Veuillez prévoir des bottes ou des chaussures d’eau. Rendez-vous sur la cale de la grande plage de Primel, promenade de la Méloine.

Sortie familiale, adaptée aux enfants accompagnés d’adultes. Environ 1h.

Réservation indispensable. .

Promenade de la Méloine Cale de la Grande Plage de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 30 53 47 34

