Découverte des bêtes de l’estran Promenade de la Méloine Plougasnou

Promenade de la Méloine Cale de la Grande Plage de Primel Plougasnou Finistère
Début : 2026-02-13 13:30:00
fin : 2026-03-05 14:30:00
2026-02-13 2026-02-20 2026-02-24 2026-03-05
Vous découvrirez les animaux qui peuplent les mares de l’estran, leur nom et leur mode de vie… Veuillez prévoir des bottes ou des chaussures d’eau. Rendez-vous sur la cale de la grande plage de Primel, promenade de la Méloine.
Sortie familiale, adaptée aux enfants accompagnés d’adultes. Environ 1h.
Réservation indispensable. .
+33 6 30 53 47 34
