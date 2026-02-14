Découverte des bols tibétains avec Mr Mezzo, Echoppe seniors Gelé de francony, Bordeaux
gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-18T14:30:00+01:00 – 2026-02-18T15:30:00+01:00
Fin : 2026-02-18T14:30:00+01:00 – 2026-02-18T15:30:00+01:00
Echoppe seniors Gelé de francony 4 rue laporte 33000 Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « gelee-de-francony@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0557893777 »}]
(senior bénévole) bordeaux seniors