Découverte des canaux et des rivières Châlette-sur-Loing

Découverte des canaux et des rivières Châlette-sur-Loing mercredi 15 octobre 2025.

Découverte des canaux et des rivières

Rue du Lac Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 14:00:00

fin : 2025-10-15 16:00:00

Date(s) :

2025-10-15

Découverte des canaux et des rivières

Découverte du site des 3 canaux, fonctionnement d’une écluse… Réservation obligatoire. Prévoir une tenue et des chaussures adaptées à la marche et à la météo. Gratuit. .

Rue du Lac Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 93 02 70 catherine.pepin@ville-chalette.fr

English :

Discovering canals and rivers

German :

Entdeckung von Kanälen und Flüssen

Italiano :

Alla scoperta di canali e fiumi

Espanol :

Descubrir canales y ríos

L’événement Découverte des canaux et des rivières Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2025-09-16 par OT MONTARGIS