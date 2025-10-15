Découverte des canaux et des rivières Châlette-sur-Loing
Découverte des canaux et des rivières Châlette-sur-Loing mercredi 15 octobre 2025.
Découverte des canaux et des rivières
Rue du Lac Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-15 14:00:00
fin : 2025-10-15 16:00:00
Date(s) :
2025-10-15
Découverte des canaux et des rivières
Découverte du site des 3 canaux, fonctionnement d’une écluse… Réservation obligatoire. Prévoir une tenue et des chaussures adaptées à la marche et à la météo. Gratuit. .
Rue du Lac Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 93 02 70 catherine.pepin@ville-chalette.fr
English :
Discovering canals and rivers
German :
Entdeckung von Kanälen und Flüssen
Italiano :
Alla scoperta di canali e fiumi
Espanol :
Descubrir canales y ríos
L’événement Découverte des canaux et des rivières Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2025-09-16 par OT MONTARGIS