Découverte des carrières d’Euville Euville

Découverte des carrières d’Euville Euville mardi 29 juillet 2025.

Découverte des carrières d’Euville

Euville Meuse

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2025-07-29 10:00:00

fin : 2025-07-29 16:00:00

Date(s) :

2025-07-29

Découverte sensorielle et ludique des carrières.

Jeu d’orientation, jeu de piste, rallye photo.

Journée spéciale famille !Tout public

10 .

Euville 55200 Meuse Grand Est +33 7 66 42 58 24 lescarrieresdeuville@euville.fr

English :

Fun and sensory discovery of the quarries.

Orienteering, treasure hunt, photo rally.

Special family day!

German :

Sinnliche und spielerische Entdeckung der Steinbrüche.

Orientierungsspiel, Schnitzeljagd, Fotorallye.

Spezieller Familientag!

Italiano :

Scoprite le cave in modo divertente e sensoriale.

Gioco di orientamento, caccia al tesoro, raduno fotografico.

Una giornata speciale per le famiglie!

Espanol :

Descubra las canteras de forma divertida y sensorial.

Juego de orientación, búsqueda del tesoro, rally fotográfico.

Día especial para familias

L’événement Découverte des carrières d’Euville Euville a été mis à jour le 2025-07-25 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS