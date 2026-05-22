Euville

Découverte des carrières d’Euville

Euville Meuse

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 09:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Venez découvrir les carrières d’Euville de façon conviviale et ludique avec visite d’une ancienne carrière et le belvédère le matin, un repas sous chapiteau à midi et une rando orchidées l’après-midi.Tout public

5 .

Euville 55200 Meuse Grand Est euville.patrimoine@gmail.com

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English :

Come and discover the Euville quarries in a friendly, fun way, with a visit to an old quarry and the belvedere in the morning, a meal under a marquee at midday and an orchid hike in the afternoon.

L’événement Découverte des carrières d’Euville Euville a été mis à jour le 2026-05-22 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS