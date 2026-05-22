Découverte des carrières d’Euville Euville
Découverte des carrières d’Euville Euville dimanche 7 juin 2026.
Euville
Découverte des carrières d’Euville
Euville Meuse
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 09:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Venez découvrir les carrières d’Euville de façon conviviale et ludique avec visite d’une ancienne carrière et le belvédère le matin, un repas sous chapiteau à midi et une rando orchidées l’après-midi.Tout public
5 .
Euville 55200 Meuse Grand Est euville.patrimoine@gmail.com
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English :
Come and discover the Euville quarries in a friendly, fun way, with a visit to an old quarry and the belvedere in the morning, a meal under a marquee at midday and an orchid hike in the afternoon.
L’événement Découverte des carrières d’Euville Euville a été mis à jour le 2026-05-22 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS