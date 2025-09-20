Découverte des Castors du Haut-Landreau Castors du Haut-Landreau Rezé

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Avec l’association REZÉ HISTOIRE

Baladez-vous dans ce quartier et partez à sa découverte en compagnie de deux habitants qui vous conteront son histoire !

Rendez-vous à 11h, à l’entrée de la rue Maurice-Utrillo.

Castors du Haut-Landreau Rue Maurice Utrillo 44400 Rezé Rezé 44400 La Houssais Loire-Atlantique Pays de la Loire Tram 3 : arrêt Espace Diderot

Bus 33 : arrêt Utrillo

