Découverte des chalets de Clément Goyenèche Office de Tourisme Colmars

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Circuit de découverte (extérieure) des chalets de Clément Goyenèche construits à Colmars dans les années 1950.
Visite accompagnée par Michel Steve, architecte.
RDV devant l’Office de Tourisme
Accueil de l’Office de Tourisme Intercommunal à Colmars-les-Alpes
04 92 83 41 92
colmarslesalpes@verdontourisme.com
Office de Tourisme Colmars 04370 Colmars 04370 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:colmarslesalpes@verdontourisme.com »}]
