Découverte des chalets de Clément Goyenèche Office de Tourisme Colmars

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Circuit de découverte (extérieure) des chalets de Clément Goyenèche construits à Colmars dans les années 1950.

Visite accompagnée par Michel Steve, architecte.

RDV devant l’Office de Tourisme

Accueil de l’Office de Tourisme Intercommunal à Colmars-les-Alpes

04 92 83 41 92

colmarslesalpes@verdontourisme.com

Office de Tourisme Colmars 04370 Colmars 04370 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur

