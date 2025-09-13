Découverte des champignons en forêt d’Halatte Pontpoint

Découverte des champignons en forêt d’Halatte

Chemin de la Longue Haye Pontpoint Oise

Partez à la découverte des champignons en forêt d’Halatte avec un animateur nature spécialisé en mycologie, apprenez à comprendre, identifier, trouver et récolter ces organismes fascinants !

Sorties les 13, 20, et 28 septembre, ainsi qu’une par semaine en octobre.

Réservation obligatoire auprès de l’organisateur aux contacts ci-dessous.

Prévoir tenue appropriée.

Chemin de la Longue Haye Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France +33 7 77 30 78 67 lessecretsdelaforetei@gmail.com

