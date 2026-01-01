Découverte des chants bretons Plonévez-du-Faou
Début : 2026-01-17 10:30:00
fin : 2026-01-17
Découverte des chants bretons avec Jean-Claude Talec le samedi 17 janvier à partir de 10h30
Jean-Claude Talec, chanteur de mélodies traditionnelles bretonnes, vous emmène à la découverte de chants à écouter, à danser, à la marche, à compter et décompter du Centre Bretagne.
> entrée libre et gratuite
> tout public .
Bibliothèque du Finistère Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 60 51 80
