Découverte des chants des oiseaux Chenereilles mercredi 15 avril 2026.
Chenereilles Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
par enfant supplémentaire
Date : 2026-04-15, 14:30-17:30
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15 17:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Accompagné de Marine, viens découvrir le monde mystérieux des oiseaux en pleine saison des amours. Ecoute leur chant et apprend à les décrypter sur leur territoire.
Dès 6 ans.
RDV Place du village Chenereilles 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes parmontsetparmots@gmail.com
English :
Come and discover the mysterious world of birds at the height of the mating season. Listen to their songs and learn to decipher their territory.
Ages 6 and up.
