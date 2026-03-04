Découverte des chants des oiseaux Chenereilles

Découverte des chants des oiseaux

RDV Place du village Chenereilles Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

par enfant supplémentaire

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 17:30:00

2026-04-15

Accompagné de Marine, viens découvrir le monde mystérieux des oiseaux en pleine saison des amours. Ecoute leur chant et apprend à les décrypter sur leur territoire.

Dès 6 ans.

RDV Place du village Chenereilles 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes parmontsetparmots@gmail.com

Come and discover the mysterious world of birds at the height of the mating season. Listen to their songs and learn to decipher their territory.

Ages 6 and up.

