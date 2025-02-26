Découverte des chapiteaux de l’église de Saujon RDV Office de Tourisme de Saujon Saujon

Découverte des chapiteaux de l’église de Saujon

Début : Mercredi 2025-02-26 15:00:00

fin : 2025-04-09 15:30:00

2025-02-26 2025-03-12 2025-03-26 2025-04-09 2025-04-30 2025-05-14 2025-05-28 2025-09-24 2025-10-22 2025-11-05 2025-11-19 2025-12-03

Saujon possède une collection de chapiteaux exceptionnelle dont 4 chefs d’œuvres de la sculpture romane de l’ouest de la France.

RDV Office de Tourisme de Saujon 22 A place du Général de Gaulle Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

English :

Saujon boasts an exceptional collection of capitals, including 4 masterpieces of Romanesque sculpture from western France.

German :

Saujon besitzt eine außergewöhnliche Sammlung von Kapitellen, darunter vier Meisterwerke der romanischen Skulptur in Westfrankreich.

Italiano :

Saujon vanta un’eccezionale collezione di capitelli, tra cui 4 capolavori della scultura romanica della Francia occidentale.

Espanol :

Saujon posee una excepcional colección de capiteles, entre ellos 4 obras maestras de la escultura románica del oeste de Francia.

