Découverte des Chauves-Souris Le Pélinec Canihuel

Canihuel

Découverte des Chauves-Souris

Le Pélinec Etang du Pellinec Canihuel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:45:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Entre chien et loup, faites connaissance avec les acrobates de la nuit. Souvent méconnus, vous en apprendrez un peu plus sur leur mode de vie et le mystère de leur déplacement.

Org. Cicindèle .

Le Pélinec Etang du Pellinec Canihuel 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 66 11

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English :

L’événement Découverte des Chauves-Souris Canihuel a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du Kreiz Breizh