Découverte des chauves-souris Cherré-Au
Découverte des chauves-souris Cherré-Au samedi 29 août 2026.
Découverte des chauves-souris
La Maison des Associations Cherré-Au Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Atelier avec projection vidéo dans le monde des chiroptères puis sortie sur le terrain, pour exercer ses oreilles à percevoir les bruits de la nuit. Rencontre les chauves-souris à l’aide d’une Bat-Box .
La Maison des Associations Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 87 87
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English :
L’événement Découverte des chauves-souris Cherré-Au a été mis à jour le 2026-03-12 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude