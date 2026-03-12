Découverte des chauves-souris

La Maison des Associations Cherré-Au Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Atelier avec projection vidéo dans le monde des chiroptères puis sortie sur le terrain, pour exercer ses oreilles à percevoir les bruits de la nuit. Rencontre les chauves-souris à l’aide d’une Bat-Box .

La Maison des Associations Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 87 87

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English :

L’événement Découverte des chauves-souris Cherré-Au a été mis à jour le 2026-03-12 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude