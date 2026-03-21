Découverte des chauves-souris

Lieu de rdv indiqué lors de l’inscription. Senonches Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:00:00

fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Cette soirée vous permettra de découvrir les différentes espèces de chauves-souris qui peuplent notre région et de vous balader pour écouter leurs ultra-son.

Réservation obligatoire avant le 28 août 12h au 02 37 28 54 48

Prévoir chaussures de marche et lumières..Familles

A moustaches, à oreilles échancrées…, grands ou petits venez découvrir ces mammifères volants à la vie fascinante.

Cette soirée vous permettra de découvrir les différentes espèces de chauves-souris qui peuplent notre région et de vous balader pour écouter leurs ultra-son.

Réservation obligatoire avant le 28 août 12h au 02 37 28 54 48

Prévoir chaussures de marche et lumières.. .

Lieu de rdv indiqué lors de l’inscription. Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 33 25 70 10

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English :

With whiskers or notched ears, big or small, come and discover these fascinating flying mammals. This evening will enable you to discover the different species of bats that inhabit our region, and take a stroll to listen to their ultrasonic sounds.

L’événement Découverte des chauves-souris Senonches a été mis à jour le 2026-03-21 par PNR PERCHE