Découverte des chèvres et du fromage Granville

Découverte des chèvres et du fromage Granville jeudi 17 juillet 2025.

Découverte des chèvres et du fromage

Lieu-dit La Basle Granville Manche

Début : 2025-07-17 15:00:00

fin : 2025-07-17 17:00:00

Date(s) :

2025-07-17

Vous êtes en vacances et vous souhaitez vivre un moment en famille? A la ferme de la Chèvre Rit, vous pourrez venir découvrir un élevage de chèvres en agriculture biologique. Au programme l’alimentation et le soin des chèvres, un petit tour dans nos champs menés en agroforesterie, la production du lait et la transformation du lait en savoureux fromages ! La visite se conclura sur une note gourmande avec la dégustation de nos fromages.

Les jeudis après-midi à 15h.

Inscriptions obligatoires sur notre site internet.

Tranche d’âge conseillée +5ans

Dates 17-31 juillet et 7-14-21-28 aout

Lieu-dit La Basle Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 61 99 37 lachevrerit@gmail.com

English : Découverte des chèvres et du fromage

Are you on vacation and looking for some family time? At the Chèvre Rit farm, you can come and discover an organic goat farm. On the program: feeding and caring for the goats, a tour of our agroforestry fields, milk production and processing into tasty cheeses! The tour ends on a gourmet note with a tasting of our cheeses.

Thursday afternoons at 3pm.

Registration required on our website.

Recommended age range: +5 years

Dates: July 17-31 and August 7-14-21-28

German :

Sie sind im Urlaub und möchten einen Moment mit der Familie verbringen? Auf dem Bauernhof La Chèvre Rit können Sie eine Ziegenzucht aus biologischem Anbau kennenlernen. Auf dem Programm stehen die Fütterung und Pflege der Ziegen, ein kleiner Rundgang über unsere agroforstwirtschaftlich bewirtschafteten Felder, die Milchproduktion und die Verarbeitung der Milch zu schmackhaftem Käse! Der Besuch wird mit einer Verkostung unserer Käsesorten auf einer Feinschmeckernote enden.

Donnerstags nachmittags um 15 Uhr.

Obligatorische Anmeldungen auf unserer Website.

Empfohlene Altersgruppe: +5Jahre

Daten: 17-31 Juli und 7-14-21-28 August

Italiano :

Siete in vacanza e volete trascorrere un po’ di tempo in famiglia? Alla fattoria Chèvre Rit potete venire a scoprire un allevamento biologico di capre. In programma: l’alimentazione e la cura delle capre, la visita dei nostri campi agroforestali, la produzione del latte e la trasformazione in gustosi formaggi! La visita si conclude in bellezza con una degustazione dei nostri formaggi.

Giovedì pomeriggio alle 15.00.

È necessario iscriversi sul nostro sito web.

Età consigliata: 5+

Date: 17-31 luglio e 7-14-21-28 agosto

Espanol :

¿Está de vacaciones y quiere pasar un rato en familia? En la granja Chèvre Rit podrá descubrir una explotación caprina ecológica. Programa: alimentación y cuidados de las cabras, visita de nuestros campos agroforestales, producción de leche y transformación en sabrosos quesos La visita termina con una degustación de nuestros quesos.

Jueves por la tarde a las 15.00 h.

Inscripción obligatoria en nuestra página web.

Edad recomendada: más de 5 años

Fechas: 17-31 de julio y 7-14-21-28 de agosto

