Découverte des collections de la cinémathèque et projection de films du fonds amateurs régional Institut Jean Vigo Perpignan

Découverte des collections de la cinémathèque et projection de films du fonds amateurs régional Samedi 20 septembre, 14h30 Institut Jean Vigo Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Au fil de salles de conservation, découvrez les collections d’affiches de 1900 à aujourd’hui, les caméras et projecteurs Bolex, Pathé Baby, Cinemeccanica…, les tables de montages à partir des années 30, les collections de bobines, photos de tournages… tout un pan du patrimoine cinématographique.

Une visite conçue pour les adultes et les jeunes à partir de 10 ans, suivie d’une projection de films patrimoniaux locaux tout juste restaurés.

• 14h30 Visite des collections

• 15h30 Projection : Les derniers films restaurés et numérisés issus de nos collectes de films amateurs : une balade de films en films montrant l’architecture de la région à travers le 20° siècle.

L'Institut Jean-Vigo Écouter, fondé en 1983, est une cinémathèque euro-régionale, centre permanent d'animation et de recherches sur le cinéma géré dans un cadre associatif. Cet institut porte le nom du réalisateur français Jean Vigo (1905-1934).

