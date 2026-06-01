Découverte des collections de plantes de terre de bruyères des jardins, Les Jardins d’Ewen, Évellys
Découverte des collections de plantes de terre de bruyères des jardins, Les Jardins d’Ewen, Évellys samedi 6 juin 2026.
Découverte des collections de plantes de terre de bruyères des jardins 6 et 7 juin Les Jardins d’Ewen Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
La vue sur la butte du Managuen et de ses chapelles vous permettront de terminer votre visite.
Les Jardins d’Ewen 5 kermerian 56500 Evellys Évellys 56500 Remungol Morbihan Bretagne 02 97 60 99 28 http://www.lesjardinsdewen.fr https://www.facebook.com/lesjardinsdewen56/?locale=fr_fr D’une superficie 1.7ha et niché au creux d’un vallon entouré de talus centenaires, venez vous balader sur le parcours fléché d’1.3km.
Jardins à visiter toute l’année grâce à ses Collections de végétaux de terre de bruyère (Camellias, Hortensias, Rhododendrons, Azalées, Magnolias…)
Et aussi d’Hellébores, de Rosiers, de Cornus à fleurs, Parking à l’entrée des jardins.
Boutique-Taverne-Bibliothèque.
Petite pépinière.
d’Hibiscus…
Jardins à visiter toute l’année en famille, seul(e)
en couple ou entre ami(e)s
La vue sur la butte du Managuen et de ses chapelles vous permettront de terminer votre visite.
©RG
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