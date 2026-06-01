Découverte des collections de plantes de terre de bruyères des jardins, Les Jardins d’Ewen, Évellys

Découverte des collections de plantes de terre de bruyères des jardins 6 et 7 juin Les Jardins d’Ewen Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

La vue sur la butte du Managuen et de ses chapelles vous permettront de terminer votre visite.

Les Jardins d’Ewen 5 kermerian 56500 Evellys Évellys 56500 Remungol Morbihan Bretagne 02 97 60 99 28 http://www.lesjardinsdewen.fr https://www.facebook.com/lesjardinsdewen56/?locale=fr_fr D’une superficie 1.7ha et niché au creux d’un vallon entouré de talus centenaires, venez vous balader sur le parcours fléché d’1.3km.

Jardins à visiter toute l’année grâce à ses Collections de végétaux de terre de bruyère (Camellias, Hortensias, Rhododendrons, Azalées, Magnolias…)

Et aussi d’Hellébores, de Rosiers, de Cornus à fleurs, Parking à l’entrée des jardins.

Boutique-Taverne-Bibliothèque.

Petite pépinière.

d’Hibiscus…

Jardins à visiter toute l’année en famille, seul(e)

en couple ou entre ami(e)s

La vue sur la butte du Managuen et de ses chapelles vous permettront de terminer votre visite.

©RG